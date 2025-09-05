صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپال میں فیس بک، ایکس سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی

  • دنیا میرے آگے
نیپال میں فیس بک، ایکس سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی

کٹھمنڈو(اے ایف پی) نیپال نے فیس بک، یوٹیوب، ایکس اور لنکڈ اِن سمیت دو درجن سے زائد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔۔۔

وزارتِ اطلاعات کے مطابق جن پلیٹ فارمز نے مقامی رجسٹریشن کی مقررہ مدت میں درخواست نہیں دی، ان پر آج سے پابندی عائد کی جا رہی ہے ۔ڈیجیٹل رائٹس  نیپال کے صدر بھولاناتھ دھنگانا نے اس اقدام کو عوامی آزادیوں پر قدغن قرار دیتے کہا ریگولیشن ضروری ہے مگر قانونی ڈھانچے کے بغیر ایسا اقدام کنٹرول کی کوشش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ’کرما‘ آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگِ ستمبر کا غیر پیشہ ور رپورٹر
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
New Provinces, Yes or No...(3)
بابر اعوان
کنور دلشاد
کالا باغ ڈیم کیوں ضروری ہے؟
کنور دلشاد
آصف عفان
ایک صوبہ کافی‘ باقی سب اضافی
آصف عفان
امیر حمزہ
نظارے رُخِ مصطفیﷺ کے
امیر حمزہ
Dunya Bethak