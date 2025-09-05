نیپال میں فیس بک، ایکس سمیت کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی
کٹھمنڈو(اے ایف پی) نیپال نے فیس بک، یوٹیوب، ایکس اور لنکڈ اِن سمیت دو درجن سے زائد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ۔۔۔
وزارتِ اطلاعات کے مطابق جن پلیٹ فارمز نے مقامی رجسٹریشن کی مقررہ مدت میں درخواست نہیں دی، ان پر آج سے پابندی عائد کی جا رہی ہے ۔ڈیجیٹل رائٹس نیپال کے صدر بھولاناتھ دھنگانا نے اس اقدام کو عوامی آزادیوں پر قدغن قرار دیتے کہا ریگولیشن ضروری ہے مگر قانونی ڈھانچے کے بغیر ایسا اقدام کنٹرول کی کوشش ہے ۔