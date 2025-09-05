یوکرین پر روسی راکٹ حملے ، 2 امدادی کارکن ہلاک ،3زخمی
کیف (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ )شمالی یوکرین کے علاقے چرنیگیف میں روسی راکٹ حملے میں ڈینش ریفیوجی کونسل کے مائنز کے ماہرین دو امدادی کارکن ہلاک اور تین زخمی ہو گئے۔۔۔
۔یوکرینی حکام کے مطابق روس پہلے مائنز بچھاتا ہے اور اب انہیں صاف کرنے والوں کو نشانہ بنا رہا ہے ۔ماسکو نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جنگ کے زخمی فوجیوں کی بحالی نے روس کو مصنوعی اعضا بنانے والی عالمی صنعت میں صف اول پر پہنچا دیا ہے ۔ معاون وزیر دفاع انا تسویلیووا کے مطابق2024 میں مصنوعی اعضا کی فراہمی میں 65 فیصد اضافہ ہوا۔