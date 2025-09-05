صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیتن یاہو نے حماس کی جنگ بندی قبول کرنیکی تجویز مسترد کر دی

  • دنیا میرے آگے
غزہ ،یروشلم (اے ایف پی)اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ جنگ کے خاتمے اور تمام اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کیلئے جامع معاہدے کی حماس کی نئی تجویز کو مسترد کر دیا ۔نیتن یاہو کے دفتر نے اس تجویز کو الفاظ کے ہیر پھیر سے تعبیر قرار دیا۔۔۔

۔اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ شہر کے 40 فیصد علاقے پر قبضہ کر لیا ۔دوسری جانب جمعرات کو غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں متعدد بچوں سمیت 44 فلسطینی شہید اور 100سے زائد زخمی ہو گئے ۔جنوبی سوڈان نے واضح کیا ہے کہ وہ فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہیں کرے گا ۔جنوبی سوڈان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکا کے ساتھ کسی نئے پناہ گزین معاہدے کی بھی تردید کی ہے ۔یورپی یونین کی نائب صدر تیریسا ریبیرا نے کہا غزہ میں نسل کشی یورپ کی ناکامی کو بے نقاب کرتی ہے ، یورپی یونین اس مسئلے پر موثر ردعمل دینے اور یک زبان ہونے میں ناکام رہی ہے ۔شام کے شہر حلب کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قریب ایک کار پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں دو افراد ہلاک ہو گئے ۔ امریکی وزیر خارجہ نے فرانس اور دیگر ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا اسرائیل اس کے ردعمل میں مغربی کنارے کا الحاق کر سکتا ہے ۔

 

 

