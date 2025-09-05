صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس :عجائب گھر سے 95 لاکھ یورو کے نایاب چینی نوادرات چوری

پیرس(اے ایف پی)چوروں نے فرانس کے آدریئن ڈوبوشے نیشنل میوزیم سے تین قیمتی چینی نوادرات چرا لیے ، جن کی مالیت 95 لاکھ یورو بتائی گئی ہے ۔پولیس کے مطابق چور جمعرات کو صبح 3 بجے میوزیم کی کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہو ئے۔۔۔

 ، سکیورٹی الارم متحرک ہوا تاہم پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ فرار ہو چکے تھے ۔چوری شدہ اشیا میں 14ویں اور 15ویں صدی کی دو چینی پورسلین پلیٹیں اور 18ویں صدی کا ایک نایاب چینی گلدان شامل ہیں، جنہیں فرانس میں قومی ورثہ قرار دیا گیا تھا۔

 

