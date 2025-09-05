صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائیجیریا میں کشتی ڈوبنے سے 60افراد جاں بحق ،کئی لاپتا

ابوجا(اے پی پی)نائیجیریا کی وسطی ریاست نیجر میں کشتی حادثے میں 60 افرادجاں بحق اور کئی لاپتا ہو گئے ، درجنوں کو زندہ بچا لیا گیا۔مقامی حکومت کے چیئرمین نے کہا ہے کہ مسافروں سے بھری کشتی درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی، مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے ۔ 10 افراد کی حالت تشویشناک ہے ۔

