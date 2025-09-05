نائیجیریا میں کشتی ڈوبنے سے 60افراد جاں بحق ،کئی لاپتا
ابوجا(اے پی پی)نائیجیریا کی وسطی ریاست نیجر میں کشتی حادثے میں 60 افرادجاں بحق اور کئی لاپتا ہو گئے ، درجنوں کو زندہ بچا لیا گیا۔مقامی حکومت کے چیئرمین نے کہا ہے کہ مسافروں سے بھری کشتی درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی، مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے ۔ 10 افراد کی حالت تشویشناک ہے ۔
نائیجیریا کی وسطی ریاست نیجر میں کشتی حادثے میں 60 افرادجاں بحق اور کئی لاپتا ہو گئے ، درجنوں کو زندہ بچا لیا گیا۔مقامی حکومت کے چیئرمین نے کہا ہے کہ مسافروں سے بھری کشتی درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی، مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے ۔ 10 افراد کی حالت تشویشناک ہے ۔