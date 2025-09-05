صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پناہ گزینوں کو تیسرے ممالک بھیجنا خطرناک جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا، یورپی کونسل

  دنیا میرے آگے
اسٹراسبرگ(اے ایف پی) یورپی کونسل نے کہا ہے کہ پناہ کے متلاشی افراد کی درخواستوں کو تیسرے ممالک میں منتقل کرنے کی پالیسی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا باعث بن سکتی ہے۔۔۔

 یورپی کونسل کے کمشنر برائے انسانی حقوق مائیکل او فلیہری نے کہا ایسی پالیسیوں سے پناہ گزین تشدد، اجتماعی ملک بدری، یا غیرقانونی حراست کا شکار بن سکتے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ۔یاد رہے یورپی عدالت برائے انسانی حقوق پہلے ہی 2022 میں برطانیہ کی جانب سے پناہ گزینوں کو روانڈا بھیجنے کے منصوبے کو روک چکی ۔

 

