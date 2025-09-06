لگتا ہے ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا:ٹرمپ
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت اور روس اس ہفتے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد گویا چین کی طرف چلے گئے ہیں۔
ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر تینوں ممالک کے رہنماؤں کی ایک تصویر کے ساتھ لکھا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھارت اور روس کو چین کے سب سے گہرے اور تاریک دائرے میں کھو دیا ہے ۔ٹرمپ نے مزید کہا امید ہے کہ وہ ایک ساتھ طویل اور خوشحال مستقبل گزاریں۔لگتا ہے ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا، خدا کرے دونوں کا مستقبل خوشحال ہو۔غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ نے نئی دہلی میں صحافیوں کو بتایا کہ اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی فوری ردعمل نہیں دیا، جبکہ کریملن کے نمائندے بھی اس حوالے سے تبصرے کیلئے دستیاب نہ ہوسکے ۔