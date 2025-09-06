صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لگتا ہے ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا:ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
لگتا ہے ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا:ٹرمپ

واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت اور روس اس ہفتے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد گویا چین کی طرف چلے گئے ہیں۔

 ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر تینوں ممالک کے رہنماؤں کی ایک تصویر کے ساتھ لکھا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھارت اور روس کو چین کے سب سے گہرے اور تاریک دائرے میں کھو دیا ہے ۔ٹرمپ نے مزید کہا امید ہے کہ وہ ایک ساتھ طویل اور خوشحال مستقبل گزاریں۔لگتا ہے ہم نے چین کے ہاتھوں بھارت اور روس کو کھو دیا، خدا کرے دونوں کا مستقبل خوشحال ہو۔غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ نے نئی دہلی میں صحافیوں کو بتایا کہ اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔ چینی وزارت خارجہ نے بھی فوری ردعمل نہیں دیا، جبکہ کریملن کے نمائندے بھی اس حوالے سے تبصرے کیلئے دستیاب نہ ہوسکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مہنگائی کا بھی سیلاب:آٹے،ٹماٹر،پیاز چاول اور دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں

جسٹس منصور کے چیف جسٹس سے 6سوالات

آئندہ برس مون سون کیلئے ابھی سے تیاری کی جائے:سیلاب زدگان کی بحالی تک کام جاری رکھیں گے:شہباز شریف

کوہاٹ:پولیس موبائل پر حملہ،سب انسپکٹر اور کا نسٹیبل شہید،مقابلے میں2دہشتگرد ہلاک

ریاستی اداروں کے خلاف مزاحمت کے حامی نہیں :فضل الر حمن

سیلاب متاثرین کیلئے لانگ مارچ بھی کرنا پڑا تو کرینگے ، حافظ نعیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیرت نگاری کا عہدِ جدید
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
دریاؤں کو اپنے راستے خوب یاد ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کی دنیا کے نام اسوئہ حسنہ کا پیغام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سیلاب بے سبب نہیں آتے
افتخار احمد سندھو
محمد عبداللہ حمید گل
ایس سی او سمٹ: لُک ویسٹ سے لُک ایسٹ کا سفر
محمد عبداللہ حمید گل
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ کی امتیازی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak