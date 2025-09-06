برطانیہ :پاکستانی نژاد شبانہ محمود وزیر داخلہ بن گئیں
لندن (اے ایف پی، مانیٹرنگ ڈیسک) برطانیہ کی نائب وزیر اعظم انجیلا رینر کو پراپرٹی ٹیکس پورانہ دینے کا اعتراف کرنے پر استعفیٰ دینا پڑگیا، جس سے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی لیبر حکومت کو ایک بڑا دھچکا لگا۔
اس بحرانی صورتحال میں برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کابینہ میں بڑے پیمانے میں ردوبدل کردیا۔پاکستانی نژاد شبانہ محمود برطانوی وزیر داخلہ بن گئیں۔برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری اعلامیے کے مطابق ڈیوڈ لیمی کو برطانیہ کا وزیرانصاف اور نائب وزیراعظم مقرر کیا گیا ہے جبکہ ان کی جگہ یویٹی کوپر کو برطانیہ کی وزیر خارجہ جبکہ پاکستانی نژاد شبانہ محمود کو برطانیہ کی وزیر داخلہ مقررکیا گیا ۔ اسٹیو ریڈ برطانیہ کے وزیر ہاؤسنگ جبکہ پیٹ میک فیڈن برطانیہ کے ورک اور پنشن کے وزیر ،پیٹر کائل کو برطانیہ کا وزیر تجارت، لِز کینڈل کو برطانوی وزیر سائنس جبکہ ایما رینولڈز کو برطانیہ کی وزیرماحولیات اور زراعت ،ڈگلس الیگزینڈر اسکاٹ لینڈ کے وزیر جبکہ جوناتھن رینالڈز برطانیہ کے چیف وہپ مقرر کیے گئے ہیں۔ڈیرن جونز کو برطانوی کابینہ آفس کا وزیر جبکہ ایلن کیمبل کوبرطانوی ہاؤس آف کامنز کا لیڈر مقرر کیا گیا۔نئی وزیر داخلہ شبانہ محمود برطانیہ کی سینئر مسلمان سیاستدان ہیں اور انہیں لیبر پارٹی کی ابھرتی ہوئی قیادت سمجھا جاتا ہے ۔44 سالہ سابق بیرسٹر شبانہ محمود 2010 سے رکن پارلیمنٹ ہیں اور اپوزیشن کے دور میں متعدد شیڈو وزارتیں سنبھال چکی ہیں۔تاہم انہوں نے جیرمی کوربن کی کابینہ میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا۔برطانوی حکومت کی سرکاری ویب سائٹ گورنمنٹ ڈاٹ یو کے کے مطابق شبانہ محمود پانچ جولائی، 2024 کو لارڈ چانسلر اور سیکرٹری آف سٹیٹ فار جسٹس بنی تھیں۔وہ جولائی 2024 میں برمنگھم لیڈی ووڈ کی رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئیں۔شبانہ محمود 17 ستمبر، 1980 کو برمنگھم میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ کا نام زبیدہ اور والد کا نام محمود احمد ہے ۔ ان کے والدین پاکستانی نژاد ہیں اور تعلق پاکستان کے زیرِ انتظام کشمیر کے علاقے میرپور سے ہے ۔برطانیہ دوبارہ منتقل ہونے سے پہلے وہ 1981 سے 1986 تک سعودی عرب کے شہر طائف میں اپنے خاندان کے ساتھ رہیں جہاں ان کے والد ڈی سیلی نیشن شعبے میں سول انجینئر کے طور پر کام کر رہے تھے ۔بعد میں ان کی پرورش برمنگھم میں ہوئی جہاں انہوں نے سمال ہیتھ سکول اور کنگ ایڈورڈ VI کیمپ ہل سکول فار گرلز سے تعلیم حاصل کی۔ان کی والدہ ایک کارنر شاپ میں کام کرتی تھیں جسے ان کے خاندان نے انگلینڈ واپس آنے کے بعد خریدا تھا۔ان کے والد مقامی لیبر پارٹی کے چیئرمین بنے تو نوعمری میں ہی شبانہ محمود نے بلدیاتی انتخابات میں مہم چلانے میں ان کی مدد کی۔2024 میں نک رابنسن کے ساتھ ایک انٹرویو میں شبانہ محمود نے کہا کہ اگرچہ سیاست ہمیشہ سے ان کی زندگی کا حصہ رہی ہے لیکن چھوٹی عمر سے ہی انہیں بیرسٹر بننے کی خواہش تھی۔انہوں نے لنکن کالج، آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی جہاں وہ جونیئر کامن روم کی صدر تھیں۔