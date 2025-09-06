کاروباری شخصیت انوتن تھائی لینڈ کے نئے وزیراعظم منتخب
بینکاک (اے ایف پی)تھائی لینڈ کی کاروباری شخصیت انوتن چارنویراکل ملک کے نئے وزیراعظم منتخب ہو گئے ۔ تھائی پارلیمان نے نئے وزیراعظم کو بھاری اکثریت سے منتخب کر لیا ۔2023
کے انتخابات کے بعد سے شنواترا خاندان کی فیو تھائی پارٹی اقتدار پر قابض رہی لیکن گزشتہ ہفتے عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں پارٹی کی رہنما پیتونگتارن شنواترا کو وزارت عظمی ٰسے برطرف کر دیا گیاتھا۔اقتدار میں پیدا ہونے والے خلا کے بعد تعمیراتی صنعت کے سرمایہ کار انوتن چارنویراکل نے اپوزیشن بلاکس کو ساتھ ملا کر ایک نیا اتحاد قائم کیا تاکہ فیو تھائی پارٹی کو اقتدار سے باہر کیا جا سکے ۔انوتھن نے ووٹنگ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ایسا ہونا فطری ہے کہ آپ پرجوش ہوں۔شنواترا خاندان کے سربراہ تھاکسن شنواترا ووٹنگ سے چند گھنٹے قبل ملک سے دبئی روانہ ہو گئے ۔