سکیورٹی خدشات، امریکی اے آئی کمپنی کی چینی اداروں پر مزید پابندیاں
سان فرانسسکو (اے ایف پی)مصنوعی ذہانت (اے آئی )کی بڑی امریکی کمپنی اینتھراپک نے اعلان کیا کہ وہ چینی اداروں پر اپنی پابندیوں کو بڑھا کر ان کی ذیلی کمپنیوں اور بیرونِ ملک قائم تنظیموں تک توسیع دے رہی ہے ، جس کی وجہ قومی سلامتی کے خدشات بتائے گئے ہیں۔
اس طرح کی پابندی ایسی صنعت میں پہلا قدم ہے ۔کمپنی نے کہا کہ چین، روس، شمالی کوریا اور ایران میں قائم ادارے پہلے ہی قانونی، ریگولیٹری اور سکیورٹی خطرات کے باعث اس کی کمرشل سروسز استعمال نہیں کر سکتے تاہم کچھ گروپ اب بھی بیرونِ ملک رجسٹرڈ اپنی ذیلی کمپنیوں کے ذریعے رسائی حاصل کر رہے ہیں۔چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیاکن نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس مخصوص معاملے سے واقف نہیں تاہم چین ہمیشہ سائنس، ٹیکنالوجی اور تجارتی معاملات کی سیاسی یا ہتھیار کے طور پر استعمال کی مخالفت کرتا رہا ہے ۔