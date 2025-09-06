صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
امریکی صدر کا محکمہ دفاع کا نام بدل کر ڈیپارٹمنٹ آف وار رکھنے کا فیصلہ

واشنگٹن (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ دفاع کا نام تبدیل کر کے ڈیپارٹمنٹ آف وار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ صدر ٹرمپ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس نئے نام کو ثانوی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دینگے۔۔۔

وائٹ ہاؤس دستاویز کے مطابق اس تبدیلی کے تحت دفاعی حکام ایگزیکٹو برانچ کے انڈر سیکرٹری آف وار جیسے ٹائٹلز کو سرکاری خط و کتابت، عوامی پیغامات، تقریبات اور غیرقانونی دستاویزات میں استعمال کیا جا سکے گا۔تاہم یہ واضح نہیں کیا گیاکہ ٹرمپ کب اس آرڈر پر دستخط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن جمعہ کیلئے انکے عوامی شیڈول میں کہا گیا ہے وہ دوپہر کو ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کرنے کیساتھ ساتھ اوول آفس میں اس بارے اعلان بھی کریں گے ۔

 

