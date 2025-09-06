غزہ :نصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملہ، متعدد بے گھر بچے شہید
غزہ سٹی،تل ابیب(اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیلی فوج نے غزہ شہر پر قبضہ کیلئے بڑے پیمانے پر حملہ کردیا، حملے کے دوران صہیونی فوج نے نصیرات کیمپ میں خیموں پر حملہ کرکے متعدد بچوں کو شہید کر دیا۔
فورسز نے غزہ شہر میں خیموں یا عارضی پناہ گاہوں میں مقیم بے گھر فلسطینی خاندانوں کو نشانہ بنایا۔تل الہوا میں اسرائیلی ڈرون حملے میں فلسطینیوں کی عارضی پناہ گاہیں تباہ ، خاتون مہا افانہ کے بیٹے اور بیٹی سمیت کئی بچے بھی مارے گئے ۔اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کے 40 فیصد حصے پر مکمل قبضے کا دعویٰ کیا ہے ۔ترجمان اسرائیلی فوج بریگیڈیئر جنرل ڈیفرین نے کہا ہے آپریشن رائزنگ لائن جارحانہ مرحلے میں داخل ہوچکا ہے ۔غزہ سٹی کے مکینوں نے اسرائیلی انخلا کے احکامات ماننے سے انکارکردیا ہے ، غزہ شہر پر اسرائیلی بمباری کے باوجود ہزاروں فلسطینی گھروں میں موجود ہیں۔ مکینوں کا کہنا ہے اس بارگھر نہیں چھوڑیں گے ، مرنا ہے تو یہاں ہی مرجائیں گے ، جولوگ گھروں سے نکلے اسرائیل نے بمباری سے انہیں بھی قتل کیا، پھرکیوں جائیں۔ادھر امریکی وزیرخارجہ مارکوروبیو کا غزہ کی صورتحال پر اہم بیان سامنے آیا ہے ، اُن کا کہنا کہ غزہ کی جنگ کل ختم ہوسکتی ہے اگر حماس ہتھیار ڈال دے ۔مارکوروبیو کا کہنا تھا غزہ میں قحط کے مناظر پر تشویش ہے ، ہم انسانی تکالیف کو پسند نہیں کرتے ۔اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو بیلجیئم کے فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر تلملا اٹھے اور کہا بیلجیئم کے وزیراعظم ایک کمزور رہنما ہیں جو اسرائیل کی قربانی دے کر حماس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسرائیل اس پر راضی نہیں ہوگا اور اپنا دفاع جاری رکھے گا۔غزہ میں اسرائیلی جنگ کی امریکی حمایت کے خلاف احتجاج کرنے پر 2 سابق امریکی فوجی اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کی نئی تصویر جاری کردی ہے ، نئی تصویر میں وہ محمد الضیف اور رافع سلامہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔آئی ڈی ایف نے گزشتہ ہفتے ایک کارروائی میں ابو عبیدہ کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔دریں اثنا ترک صدر نے نیتن یاہو کو دنیا کا ظالم ترین انسان قرار دیدیا۔رجب طیب اردوان نے انقرہ میں عید میلادالنبیؐ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ترکیہ فلسطین میں نیتن یاہوکے ظلم پر خاموش نہیں رہے گا، ہم فلسطین کی تکالیف پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتے ۔اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کی ایک اعلٰی عہدیدار ٹیس انگرام نے اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز نیویارک میں ویڈیو لنک پر بریفنگ دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ غزہ خوف، ہجرت اور قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہے ۔ایک ناقابلِ تصور سانحہ کو روکنے کیلئے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ۔اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ شہر پر کنٹرول کے دعوے کے بعد حماس نے غزہ شہر سے اسرائیلی یرغمالی کی ویڈیو جاری کردی۔القسام بریگیڈ کی جانب سے جمعہ کو اسرائیلی یرغمالی گائے گل بوا کی ویڈیو جاری کی گئی جس میں اسے گاڑی میں بٹھا کر غزہ شہر کی گلیوں میں گھمایا جارہا ہے ۔