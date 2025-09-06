امریکا:بیٹری پلانٹ پر چھاپہ جنوبی کوریائی باشندوں سمیت 475غیرقانونی تارکین گرفتار
واشنگٹن، سیول (اے ایف پی)امریکا کی جنوبی ریاست جارجیا میں قائم ہنڈائی-ایل جی بیٹری پلانٹ پر ہوم لینڈ سکیورٹی نے تاریخ کا بڑا چھاپہ مارا اور جنوبی کوریائی باشندوں سمیت 475غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کرلیا۔
اٹلانٹا میں ہوم لینڈ سکیورٹی انویسٹی گیشن کے خصوصی ایجنٹ اسٹیون شرینک نے کہایہ کارروائی غیر قانونی ملازمت کے طریقوں اور سنگین وفاقی جرائم کے الزامات کی مجرمانہ تحقیقات کے تحت ہوئی اور درحقیقت یہ ہوم لینڈ سکیورٹی انویسٹی گیشن کی تاریخ میں سب سے بڑا سنگل سائٹ انفورسمنٹ آپریشن تھا۔جنوبی کوریا نے چھاپے پر سیول میں امریکی سفارتخانے سے تشویش اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واشنگٹن پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا احترام کرے ۔ انہوں نے کہا کہ ایلابیل کے قصبے میں ہنڈائی موٹر-ایل جی انرجی سلوشن جوائنٹ وینچر پلانٹ امریکا میں غیر قانونی طور پر موجود اور کام کر رہا تھا۔