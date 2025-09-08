یوٹرن:بھارت سے تعلقات بہت خاص ،مودی ہمیشہ دوست رہیں گے :ٹرمپ
واشنگٹن،نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ ،نیوز ایجنسیاں) امریکی صدر ٹرمپ نے یوٹرن لیتے ہوئے امریکا اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہت خاص قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہمیشہ دوست رہیں گے ،فکر کی کوئی بات نہیں ہے ۔
ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس وقت بھارت کے ساتھ تعلقات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں؟،اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہامیں ہمیشہ مودی کا دوست رہوں گا، وہ ایک عظیم وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ جو اس وقت کر رہے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے ۔ تاہم بھارت اور امریکا کے تعلقات بہت خاص ہیں، کبھی کبھی ایسے مواقع آتے رہتے ہیں۔بھارت کو چین کے ہاتھوں میں کھونے کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے انھیں کھو دیا ہے ۔ میں مایوس ہوں کہ بھارت روسی تیل خرید رہا ہے اور میں نے 50 فیصد ٹیرف لگا کر یہ بات انھیں بتائی ہے ۔ لیکن میں مودی کے ساتھ اچھی طرح سے ملتا ہوں۔بھارت اور دیگر ممالک کے ساتھ جاری تجارتی معاہدے کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹرمپ نے کہامذاکرات بہت اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں۔ دوسرے ممالک بھی اچھا کر رہے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں۔بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹرمپ کے بیان کی تعریف کی ہے ۔
انہوں نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے جذبات کی تہہ دل سے قدر کرتے ہیں اور ان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔انھوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا میں صدر ٹرمپ کے جذبات اور ہمارے تعلقات کے بارے میں ان کے مثبت خیالات کی تعریف کرتا ہوں۔ بھارت اور امریکا کے درمیان انتہائی مثبت اور سمجھ بوجھ پر مبنی جامع اور عالمی سٹریٹجک شراکت داری ہے ۔سوشل میڈیا پر اس یوٹرن پر صارفین کے دلچسپ تبصرے دیکھنے کو مل رہے ہیں تاہم کئی انڈین صارفین ٹرمپ اور مودی دونوں کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔جب بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال سے ٹرمپ کے تبصرے پر ردعمل کے لیے کہا گیا تو انھوں نے کہا کہ میرے پاس اس پر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ۔تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ غیر متوقع شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ کسی بھی وقت اپنا موقف تبدیل کر سکتے ہیں۔
بی بی سی ہندی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق بھارتی سفارت کار نوتیج سرنا نے کہا کہ ٹرمپ اپنی پہلی میعاد میں ایک غیر متوقع رہنما تھے اور ان کے دوسرے دور میں یہ انداز مزید بڑھ گیا ہے ۔سرنا کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بالکل مختلف انداز میں صدارت چلا رہے ہیں۔ اُن کے تمام مشیر اُن کے وفادار ہو گئے ہیں۔ اُنھیں کوئی مشورہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ۔نوتیج سرنا کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں نے 20، 25 سال کی محنت سے جو اعتماد قائم کیا تھا، وہ اب کافی حد تک کمزور پڑ چکا ہے ۔ صدر ٹرمپ نے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے بھارتی معیشت اور باہمی تعلقات پر حملہ کیا۔واشنگٹن میں مقیم صحافی اور مصنفہ سیما سروہی کہتی ہیں کہ امریکا میں جو پالیسیاں بن رہی ہیں، وہ صرف ایک شخص بنا رہا ہے جس کا نام ٹرمپ ہے ۔ پالیسیاں نیچے سے اُوپر تک نہیں بن رہیں بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف بنائی جا رہی ہیں۔سیما سروہی کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے گزشتہ 25 برسوں کے دوران اس رشتے کو بہتر کرنے پر کام کیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اس پورے رشتے کو برباد کر رہے ہیں۔
سوشل میڈیا صارفین نے دونوں رہنماؤں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ،سربھی نامی ایک صارف نے اس صورتحال کو شرمناک قرار دیتے ہوئے لکھامودی اپنی تعریف کا جواب دینے میں جلدی کرتے ہیں لیکن قوم کی تذلیل پر خاموش رہتے ہیں۔ واہ مودی جی۔مودی نے 42 بار ٹرمپ کی جانب سے ہماری قوم کی سالمیت کی تذلیل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہالیکن اپنی تعریف سن کر انھوں نے فوراً ٹرمپ کو جواب دیا۔انھوں نے مزید لکھامودی کس بات پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ بھارت پر 50 فیصد ٹیرف کے لیے یا ان ذلتوں اور بھارت کو پاکستان کے برابر کرنے کے لیے ؟۔انکت مینک نامی صارف نے لکھا صبح کو کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو چین کے ہاتھوں کھو دیا۔ رات میں کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو نہیں کھویا لیکن پھر بھی ہم اس پر 50 فیصد ٹیرف لگائیں گے ۔
ڈونلڈ ٹرمپ، مودی کا امریکن ورژن ہیں۔ادویت کلا نامی ایک صارف نے لکھا ٹرمپ نے انڈیا کے لیے دیر سے ہاتھ بڑھایا۔ جبکہ وزیرِ اعظم مودی نے اگرچہ اسے خندہ پیشانی سے تسلیم کیا ہے ، لیکن اعتماد ٹوٹ چکا ہے ۔ اب جو مرحلہ سامنے ہے وہ ازسرِنو تعلقات قائم کرنے کا ہے ، جس میں بھارت پہلے سے کہیں زیادہ غیرجانبدار دکھائی دیتا ہے ۔ ایک وقت تھا جب یہ تعلقات بے حد امید افزا لگ رہے تھے مگر افسوس۔اشونی روپیش نے لکھامودی نے دنیا کو دکھایا کہ بدمعاش سے کیسے نمٹا جاتا ہے ۔ انھوں نے ایک لفظ کہے بغیر صرف اپنے چند کارڈز کھیلے ۔ اور جب بولے تو اس کی اہمیت تھی۔ بہت خوب۔