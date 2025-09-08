روس کا یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ، 5ہلاک ،25زخمی
کیف،ماسکو (اے ایف پی ،دنیا مانیٹرنگ) روسی افواج نے اتوار کی صبح یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا، جس میں 5 افراد ہلاک،25زخمی اور متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔حملے میں دارالحکومت کیف میں یوکرین کی کابینہ کی مرکزی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔
جس میں آگ لگ گئی اور چھت و بالائی منزلیں بری طرح متاثر ہوئیں۔یوکرینی وزیراعظم یولیا سویریڈینکو نے کہا کہ دشمن نے پہلی بار حکومت کی مرکزی عمارت پر حملہ کیا۔انہوں نے کہاہم عمارتوں کو دوبارہ بنا لیں گے ، مگر کھوئی ہوئی جانیں واپس نہیں آئیں گی۔یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے حملے میں 805 ڈرون اور 13 میزائل داغے ۔یہ حملہ ساڑھے تین سالہ جنگ کا سب سے بڑا فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے ۔ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے روس پر مزید پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے ۔ وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ماسکو پر مزید پابندیاں لگانے کیلئے تیار ہیں، تو ٹرمپ نے مختصر جواب دیا،ہاں تیار ہوں،تاہم انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہاصدر پیوٹن امن کیلئے سنجیدہ نہیں، یہ حملے بزدلانہ اور وحشیانہ ہیں۔روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے صرف فوجی تنصیبات پر کیے گئے ۔ روس نے یوکرین کے علاقے ڈنیپروپیٹروفسک کے ایک گاؤں خوروشے پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا ہے ۔