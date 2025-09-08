صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کا یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ، 5ہلاک ،25زخمی

  • دنیا میرے آگے
روس کا یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ، 5ہلاک ،25زخمی

کیف،ماسکو (اے ایف پی ،دنیا مانیٹرنگ) روسی افواج نے اتوار کی صبح یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا، جس میں 5 افراد ہلاک،25زخمی اور متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔حملے میں دارالحکومت کیف میں یوکرین کی کابینہ کی مرکزی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا۔

جس میں آگ لگ گئی اور چھت و بالائی منزلیں بری طرح متاثر ہوئیں۔یوکرینی وزیراعظم یولیا سویریڈینکو نے کہا کہ دشمن نے پہلی بار حکومت کی مرکزی عمارت پر حملہ کیا۔انہوں نے کہاہم عمارتوں کو دوبارہ بنا لیں گے ، مگر کھوئی ہوئی جانیں واپس نہیں آئیں گی۔یوکرینی فضائیہ کے مطابق روس نے حملے میں 805 ڈرون اور 13 میزائل داغے ۔یہ حملہ ساڑھے تین سالہ جنگ کا سب سے بڑا فضائی حملہ قرار دیا جا رہا ہے ۔ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے روس پر مزید پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے ۔ وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ماسکو پر مزید پابندیاں لگانے کیلئے تیار ہیں، تو ٹرمپ نے مختصر جواب دیا،ہاں تیار ہوں،تاہم انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہاصدر پیوٹن امن کیلئے سنجیدہ نہیں، یہ حملے بزدلانہ اور وحشیانہ ہیں۔روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے صرف فوجی تنصیبات پر کیے گئے ۔ روس نے یوکرین کے علاقے ڈنیپروپیٹروفسک کے ایک گاؤں خوروشے پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak