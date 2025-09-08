صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20 سے 25 ممالک ایٹمی طاقت بن سکتے :سربراہ آئی اے ای اے

  • دنیا میرے آگے
جنیوا(دنیا مانیٹرنگ)عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا مستقبل میں 20 سے 25 ممالک ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکتے ، جو دنیا کو مزید غیر یقینی اور خطرناک بنا دے گا۔

اطالوی اخبار کو انٹرویو میں گروسی نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کی عالمی کوششیں تعطل کا شکار ہیں ،بعض ممالک نے کھلے عام ایٹمی ارادوں کا اظہار کیا ہے ۔ فی الحال دنیا میں 9 ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، جن میں امریکا، روس، چین، بھارت، پاکستان ، فرانس،برطانیہ،اسرائیل،شمالی کوریا شامل ہیں ۔

