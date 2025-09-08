صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:امرتسر تھانے پر حملے کی ذمہ داری خالصتان نے قبول کر لی

  • دنیا میرے آگے
بھارت:امرتسر تھانے پر حملے کی ذمہ داری خالصتان نے قبول کر لی

نئی دہلی (این این آئی)بھارت سے علیحدگی کی جدوجہد کرنے والی سکھ تنظیم خالصتان نے 10 اگست کو امرتسر پولیس سٹیشن پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرلی۔

 یہ حملہ آئی ای ڈی دھماکا تھا جس کی ذمہ داری خالصتان سے منسلک شہیدی فورس یونٹ  

پنجاب خود مختاری الائنس نے قبول کی ہے ۔تنظیم کے رہنما نے بتایا کہ امرتسر کے گھرِندا پولیس سٹیشن پر کامیاب حملہ شہیدی فورس کے کارکنوں ستنام سنگھ، مکھ سنگھ اور بابا سنگھ نے کیا تھا۔اگر پولیس نے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارنے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ نہ روکا تو تھانوں پر ایسے حملے جاری رہیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں :پولیس مقابلہ، زخمی ڈاکو گرفتار، ساتھی فرار

کینٹ : 2منشیات فروش گرفتار، 65بوتلیں شراب برآمد

3منشیات فروش گرفتار 5کلو چرس برآمد

دوگروپوں میں فائرنگ، دودھ فروش زخمی

سکول سے واپس آتی بچیوں سے زیادتی کی کوشش،ملزم گرفتار

کاہنہ نو میں ایک ہی دن میں دو بچوں کا اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak