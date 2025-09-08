بھارت:امرتسر تھانے پر حملے کی ذمہ داری خالصتان نے قبول کر لی
نئی دہلی (این این آئی)بھارت سے علیحدگی کی جدوجہد کرنے والی سکھ تنظیم خالصتان نے 10 اگست کو امرتسر پولیس سٹیشن پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرلی۔
یہ حملہ آئی ای ڈی دھماکا تھا جس کی ذمہ داری خالصتان سے منسلک شہیدی فورس یونٹ
پنجاب خود مختاری الائنس نے قبول کی ہے ۔تنظیم کے رہنما نے بتایا کہ امرتسر کے گھرِندا پولیس سٹیشن پر کامیاب حملہ شہیدی فورس کے کارکنوں ستنام سنگھ، مکھ سنگھ اور بابا سنگھ نے کیا تھا۔اگر پولیس نے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارنے اور ہراساں کرنے کا سلسلہ نہ روکا تو تھانوں پر ایسے حملے جاری رہیں گے ۔