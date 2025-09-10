نیپال:وزیر اعظم مستعفی،پارلیمنٹ نذر آتش،وزرافرار
کٹھمنڈو(اے ایف پی،دنیا نیوز) نیپال میں نوجوان مظاہرین نے سوشل میڈیا پابندی اور کرپشن کے خلاف شدید احتجاج کے دوران پارلیمنٹ،سپریم کورٹ اورمتعدد سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی ۔ وزیر اعظم نے احتجاجی مظاہرین کے دباؤ پر استعفیٰ دے دیا۔۔۔
وزیر اعظم کے ملک چھوڑنے کی بھی اطلاعات ہیں ،ملک میں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ پرتشدد ہجوم نے وزیراعظم کے پی شرما اولی اور صدر رام چندر پاؤڈل کی ذاتی رہائشگاہوں کو آگ لگا دی، سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں لوگوں کو صدر کی رہائشگاہ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ۔مشتعل افراد نے سابق وزرائے اعظم پشپا کمل دہال اور شیر بہادر دیوبا کے گھروں سمیت وزیر توانائی دیپک کھڑکا کی رہائشگاہ کو بھی نقصان پہنچایا۔مظاہرین نے وزیرتوانائی کے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور تجوری سے پیسے نکال کر لٹا دئیے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔حکمران جماعت کمیونسٹ پارٹی کے ہیڈکوارٹر زپر بھی حملہ کیا۔ کئی وزرا ئنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے کر حکومت سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔علاوہ ازیں وزرا ئاپنے دفاتر اور گھروں سے فرار ہو گئے ، ملٹری ہیلی کاپٹرز اور گاڑیوں میں وزرا ئکو بیرکوں میں منتقل کیا گیا تاکہ انہیں عوام کے غیظ و غضب سے بچایا جا سکے ۔احتجاج دارالحکومت سے ملک کے دیگر شہروں تک پھیل چکا ہے ،مظاہرین کامیابی کا جشن منا رہے ۔مظاہروں کی قیادت کرنے والے رہنما سودان گروُنگ نے کہانوجوان کامیاب ہوگئے ، حکومت گر چکی، مستقبل اب ہمارا ہے ۔ پرتشدد احتجاج کے دوران مظاہرین نے کاسکی ضلع کی جیل پر حملہ کر دیا ،جس کے باعث 773 قیدی فرار ہو گئے جبکہ ڈنگ صوبے کی تلسی پور جیل سے 127 قیدی فرار ہونے کی تصدیق ہوئی ہے ۔ مقامی میڈیا کے مطابق دیگر جیلوں سے بھی قیدیوں کے فرار ہونے کی اطلاعات ہیں۔۔نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈل نے دو روزہ پرتشدد احتجاج کے بعد قومی یکجہتی کا مطالبہ کیا ہے ۔صدر نے کہا کہ تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور ملک کو مزید نقصان سے بچائیں۔ نیپال کے آرمی چیف جنرل اشوک راج سِگدیل نے جاری سیاسی بحران کے حل کے لیے مظاہرین کو بات چیت کی دعوت دی ہے ۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ فوج قومی اتحاد اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے ۔ جنرل سِگدیل نے احتجاج کے دوران ہونے والے جان و مال کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور مظاہرین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ قانون و نظام قائم رکھنا اور کشیدگی کم کرنا سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔واضح رہے پیر کو مظاہروں کے دوران 20 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے ،منگل کو احتجاج کے دوران مزید 2افراد مارے گئے ۔