امریکا کو اپنے شہریوں کی بیرون ملک حراست پر پابندیوں کا اختیار
واشنگٹن(اے ایف پی،دنیامانیٹرنگ)امریکا کے صدر ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو بیرونی ممالک میں غیرقانونی طور پر حراست میں لیے جانے کے خلاف حکم نامے پر دستخط کردئیے۔۔۔
جس کے تحت ان سرگرمیوں میں ملوث غیرملکی حکومتوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جاسکیں گے اور ممالک کو بلیک لسٹ میں ڈالا جاسکے گا۔امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صدارتی حکم نامہ امریکی وزیر خارجہ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ امریکا کے شہریوں کی غیرقانونی حراستوں میں ملوث ہونے یا اس میں مدد دینے والے کسی بھی ملک کو غیر قانونی حراست کے ریاستی سرپرست کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں۔ اِس حکمنامے میں وزیر خارجہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نامزد کردہ ممالک کے حوالے سے تمام موزوں اقدامات کریں جن میں پابندیاں، ان ممالک کے شہریوں کا امریکا میں داخلہ روکنا، سفری پابندیاں، برآمدی پابندیاں اور موجودہ قوانین کے تحت دیگر اقدامات شامل ہیں جن کا مقصد غلط گرفتاریوں کو روکنا اور ایسے اقدامات کا جواب دینا ہے ۔دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ نے شکاگو میں ’’آپریشن مڈوے بلیٹز’’ کے نام سے نیا امیگریشن کریک ڈاؤن شروع کر دیا جسے خطرناک مجرموں کے خلاف کارروائی قرار دیا گیا ہے ۔ ڈیپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سکیورٹی نے 11 غیرقانونی تارکین کی فہرست جاری کی تاہم ریاست الی نوائے کے گورنر جے بی پرٹزکر نے اس اقدام کو سیاسی خوف پھیلانے کی کوشش قرار دیا۔