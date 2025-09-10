ایتھوپیا میں افریقا کے سب سے بڑے ڈیم کا افتتاح، مصر کا احتجاج سلامتی کونسل کو خط ارسال
ادیس ابابا،قاہرہ (اے ایف پی)ایتھوپیا نے افریقا کے سب سے بڑے ہائیڈروپاور منصوبے گرینڈ رینیسنس ڈیم کا افتتاح کر دیا ۔ یہ منصوبہ 5ہزار میگاواٹ بجلی پیدا کرے گا۔۔۔
جو ایتھوپیا کی موجودہ صلاحیت سے دوگنا ہے ۔دوسری جانب مصر نے افتتاحی تقریب پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو احتجاجی خط ارسال کر دیا ۔مصری وزارت خارجہ نے ڈیم کے افتتاح کو یکطرفہ اقدام قرار دیتے ہوئے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا، قاہرہ نے کہا عوامی مفادات کے تحفظ کیلئے تمام ممکنہ اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔