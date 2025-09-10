روس کے فضائی حملے ، مشرقی یوکرین میں 30 شہری ہلاک
کیف،واشنگٹن (اے ایف پی)روسی فضائی حملے میں یوکرین کے مشرقی علاقے دونیسک کے قریب فرنٹ لائن ٹاؤن یاروا میں30شہری ہلاک اور کئی زخمی ہوگئے ۔ حملے کے وقت ہلاک ہونے والے افراد پنشن لینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔۔۔
یوکرین کے صدر زیلنسکی نے حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے سفاکانہ اور عام شہریوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔پولینڈ کے صدر کارول ناوروسکی نے کہا روسی صدر پیوٹن یوکرین کے بعد دیگر ممالک پر بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب کے ساتھ پریس کانفرنس میں ناوروسکی نے کہا کہ روس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے پولینڈ اپنی فوجی صلاحیت اور اتحادی روابط کو مضبوط کر رہا ہے ۔ دونوں صدور کا کہنا تھا کہ خطے کی سکیورٹی صورتحال بدل چکی ہے ۔ ناوروسکی نے امریکی صدر ٹرمپ کو واحد عالمی رہنما قرار دیا جو پیوٹن کو مذاکرات پر مجبور کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ روس کے خلاف سخت اقدامات کے لیے یورپی تعاون ناگزیر ہے ۔تمام آپشنز میز پر ہیں تاکہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے ۔ بیسنٹ نے کہا یورپی ممالک کو امریکی کوششوں میں مکمل شرکت کرنا ہو گی۔ ادھر یورپی یونین روس پر 19ویں پابندیوں کے پیکیج کی تیاری میں مصروف ہے ۔