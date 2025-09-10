صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کے فضائی حملے ، مشرقی یوکرین میں 30 شہری ہلاک

  • دنیا میرے آگے
روس کے فضائی حملے ، مشرقی یوکرین میں 30 شہری ہلاک

کیف،واشنگٹن (اے ایف پی)روسی فضائی حملے میں یوکرین کے مشرقی علاقے دونیسک کے قریب فرنٹ لائن ٹاؤن یاروا میں30شہری ہلاک اور کئی زخمی ہوگئے ۔ حملے کے وقت ہلاک ہونے والے افراد پنشن لینے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔۔۔

 یوکرین کے صدر زیلنسکی نے حملے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے سفاکانہ اور عام شہریوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔پولینڈ کے صدر کارول ناوروسکی نے کہا روسی صدر پیوٹن یوکرین کے بعد دیگر ممالک پر بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فن لینڈ کے صدر الیگزینڈر اسٹب کے ساتھ پریس کانفرنس میں ناوروسکی نے کہا کہ روس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے پولینڈ اپنی فوجی صلاحیت اور اتحادی روابط کو مضبوط کر رہا ہے ۔ دونوں صدور کا کہنا تھا کہ خطے کی سکیورٹی صورتحال بدل چکی ہے ۔ ناوروسکی نے امریکی صدر ٹرمپ کو واحد عالمی رہنما قرار دیا جو پیوٹن کو مذاکرات پر مجبور کر سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ روس کے خلاف سخت اقدامات کے لیے یورپی تعاون ناگزیر ہے ۔تمام آپشنز میز پر ہیں تاکہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات کو آگے بڑھایا جا سکے ۔ بیسنٹ نے کہا یورپی ممالک کو امریکی کوششوں میں مکمل شرکت کرنا ہو گی۔ ادھر یورپی یونین روس پر 19ویں پابندیوں کے پیکیج کی تیاری میں مصروف ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

قطر میں حماس قیادت پر اسرائیلی حملہ:سیز فائر مذاکراتی وفد کے ارکان محفوظ رہے:فلسطینی تنظیم اسرائیل کو نتائج بھگتنا ہونگے:قطر یہ مجرمانہ حرکت ہے:پاکستان،سعودی عرب

سیلاب:بھارت نے مزید پانی چھوڑ دیا،کئی دیہات ڈوب گئے ہزاروں افراد محصور ،مدد کے منتظر

9مئی کیس کا ایک اور فیصلہ:یاسمین راشد،اعجاز چودھری ،محمود الرشید،عمر سرفرازکو10،10،خدیجہ شاہ کو5سال قید

گندم سٹاک ڈکلیئر کرنے کیلئے 3دن کی مہلت:سیلاب کا فائدہ اٹھانیوالے رعایت کے مستحق نہیں:مریم نواز

میجرعدنان شہید، وزیراعظم ،فیلڈ مارشل کی نماز جنازہ میں شرکت

پیپلز پارٹی نئے ڈیمز کی تعمیر کی حامی ہے :بلاول بھٹو

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak