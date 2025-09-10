پیرس: 9مساجد کے باہر سور کے سر پھینک دئیے گئے
پیرس(اے ایف پی)فرانسیسی دارالحکومت پیرس اور مضافاتی علاقوں میں نو مساجد کے باہر سور کے سر پھینک دئیے گئے ، پولیس نے مذہبی تعصب اور نفرت انگیزی کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا۔۔۔
پولیس چیف لاوراں کے مطابق چار کارروائیاں پیرس میں اور پانچ گرد و نواح میں ہوئیں۔ ایک مقام پر فرانسیسی صدر کا نام بھی نیلے رنگ میں لکھا گیا۔ حکام نے ان واقعات کو انتہائی قابل نفرت قرار دیا ۔ یورپی یونین کا کہنا تھا غزہ جنگ کے بعد اسلاموفوبیا اور یہود دشمنی میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔