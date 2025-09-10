صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرس: 9مساجد کے باہر سور کے سر پھینک دئیے گئے

  • دنیا میرے آگے
پیرس: 9مساجد کے باہر سور کے سر پھینک دئیے گئے

پیرس(اے ایف پی)فرانسیسی دارالحکومت پیرس اور مضافاتی علاقوں میں نو مساجد کے باہر سور کے سر پھینک دئیے گئے ، پولیس نے مذہبی تعصب اور نفرت انگیزی کے تحت تحقیقات کا آغاز کر دیا۔۔۔

 پولیس چیف لاوراں کے مطابق چار کارروائیاں پیرس میں اور پانچ گرد و نواح میں ہوئیں۔ ایک مقام پر فرانسیسی صدر کا نام بھی نیلے رنگ میں لکھا گیا۔ حکام نے ان واقعات کو انتہائی قابل نفرت قرار دیا ۔ یورپی یونین کا کہنا تھا غزہ جنگ کے بعد اسلاموفوبیا اور یہود دشمنی میں خطرناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا کپ بہت چیلنجنگ لیکن ہم مکمل طور پر تیارہیں: سلمان

ایشیا کپ:افغانستان نے ہانگ کانگ کو 94 رنز سے ہرا دیا

کارلوس الکاریز اور ارینا سبالینکا کی انعامی رقم میں کٹوتی

پاکستان گرلز ٹیم نے پہلی بار ورلڈ ربوٹکس اولمپیاڈ کیلئے کوالیفائی کرلیا

سوریا کمار محسن نقوی، سلمان سے ہاتھ ملانے پر غدار قرار

قومی بالر عثمان خان شنواری کا عالمی کرکٹ کو خیر باد

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak