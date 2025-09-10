جرمن دارالحکومت میں آتشزدگی 50 ہزار گھروں ، کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی بند
برلن(اے ایف پی)جرمن دارالحکومت برلن میں دو بجلی کے کھمبوں کو لگائی گئی آگ نے بڑے پیمانے پر بجلی کا نظام درہم برہم کر دیا، واقعہ شہر کے جنوب مشرقی علاقے یوہانس تھال میں منگل کی صبح تین بجے پیش آیا۔۔۔
جس سے 50 ہزار گھروں اور کاروباری مراکز کو بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ متعدد سکول، ڈے کیئر سنٹر ، ٹریفک سگنل اور ٹرام لائنیں متاثر ہوئیں جبکہ بعض بزرگ مریضوں کو ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے پیچھے ممکنہ سیاسی محرکات خارج از امکان نہیں۔