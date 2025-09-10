صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی کوریا :100سے زائد خواتین نے امریکی فوج پر زیادتی کا مقدمہ دائر کر دیا

  • دنیا میرے آگے
جنوبی کوریا :100سے زائد خواتین نے امریکی فوج پر زیادتی کا مقدمہ دائر کر دیا

سیول(اے ایف پی)جنوبی کوریا کی117 خواتین نے امریکی فوج پر زیادتی کا مقدمہ دائر کیا ہے ۔ یہ خواتین 1950 سے 1980 کی دہائیوں میں امریکی فوجیوں کیلئے کام کرنے پر مجبور کی گئی تھیں۔۔۔

 جنوبی کوریا کی عدالت نے 2022 میں حکومت کو فوج کے اقدامات پر قصوروار قرار دیتے ہوئے متاثرین کو معاوضہ  ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس بار مقدمہ براہ راست امریکی فوج کے خلاف دائر کیا گیا ہے ، جس میں ہر متاثرہ کو 7200 ڈالر معاوضے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ ادھر گوگل نے جنوبی کوریا کے نقشوں پر حساس مقامات دھندلا کرنے کی شرط مان لی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غیرت کی بنیاد پر بہن، بہنوئی کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار

گاڑی میں غیر قانونی سلنڈر، ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

اوباش کی 15 سالہ لڑکے سے زیادتی کی کوشش

تتلے عالی میں 2 بجلی چوروں کیخلاف مقدمات

ڈسکہ: 4 ملزم گرفتار منشیات و ناجائز اسلحہ برآمد

3 افراد کا گھر میں گھس کر خواتین پر تشدد، کپڑے پھاڑ د یئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
بغض پالنے کا بھی اسلوب ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سلمان اکرم راجہ کا بھیجا گیا عذاب
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
حیات بنگالی: کہاں سے آیا کدھر گیا وہ؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اخراج اور بائیکاٹ کی سیاست
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
سیلاب کی تباہی: آفت بڑی یا حکومتی نااہلی؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
رسول اللہﷺ کا حق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak