جنوبی کوریا :100سے زائد خواتین نے امریکی فوج پر زیادتی کا مقدمہ دائر کر دیا
سیول(اے ایف پی)جنوبی کوریا کی117 خواتین نے امریکی فوج پر زیادتی کا مقدمہ دائر کیا ہے ۔ یہ خواتین 1950 سے 1980 کی دہائیوں میں امریکی فوجیوں کیلئے کام کرنے پر مجبور کی گئی تھیں۔۔۔
جنوبی کوریا کی عدالت نے 2022 میں حکومت کو فوج کے اقدامات پر قصوروار قرار دیتے ہوئے متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس بار مقدمہ براہ راست امریکی فوج کے خلاف دائر کیا گیا ہے ، جس میں ہر متاثرہ کو 7200 ڈالر معاوضے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ ادھر گوگل نے جنوبی کوریا کے نقشوں پر حساس مقامات دھندلا کرنے کی شرط مان لی۔