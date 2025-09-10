غزہ :بمباری،مزید83شہید،اسرائیلی فوج کابڑے حملے کا اعلان
غزہ،یروشلم (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 83افراد شہید اور 150سے زائد زخمی ہو گئے ۔اسرائیلی فوج کے حملوں کے پیش نظر لاکھوں فلسطینی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔۔۔
نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اگر حماس امریکی صدر ٹرمپ کے پیش کردہ جنگ بندی منصوبے کو قبول کر لےتو غزہ کی جنگ فوری طور پر ختم ہو سکتی ہے ۔اسرائیلی فوج نے کہا وہ غزہ شہر میں زبردست طاقت کے ساتھ بڑا حملہ کرے گی ،فوج نے شہریوں کو فوری طور پر جنوب کی جانب نکل جانے کی ہدایت دی ہے ۔غزہ امدادی فلوٹیلا پر تیونس کے قریب ڈرون حملہ کیا گیا ہے ، کارکنوں کاکہنا تھا محاصرہ توڑنے کا عزم برقرار ہے ۔ تیونسی حکام نے ڈرون حملے کی تردید کی ہے ۔ اسرائیلی ریزرو فوجی اور فلم ڈائریکٹر ناتن رچانسکی نے لبنان میں تین ماہ تعیناتی کے بعد غزہ میں دوبارہ تعیناتی سے انکار کر دیا،36 سالہ رچانسکی کا کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ ملکی دفاع سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔لندن میں بڑے ہتھیاروں کے میلے کے افتتاح پر 300 فلسطینی حامی مظاہرین نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر حملوں کے خلاف احتجاج کیا ہے ۔