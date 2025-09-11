تجارتی مذاکرات ،مودی سے بات چیت کا منتظر:ٹرمپ
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ تجارتی رکاوٹیں دورکرنے کیلئے بھارت اور امریکا کی بات چیت جاری ہے ،گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی وزیراعظم مودی کو کئی بار تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد دوست قرار دیا تھا اور۔۔۔
اب انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹیں دور کرنے کیلئے مذاکرات کا انکشاف کیا ہے ۔امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پربیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپنے بہترین دوست وزیراعظم نریندرامودی سے آنے والے ہفتوں میں گفتگو کا منتظر ہوں، یقین ہے 2 عظیم ممالک کیلئے کامیاب نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ٹرمپ کے بیان کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی صدرٹرمپ سے بات کرنے کا منتظر ہوں ، بھارت امریکا قریبی دوست اور فطری شراکت دار ہیں، یقین ہے بات چیت تجارتی شراکت داری کے لامحدود امکانات کی راہ ہموار کرے گی۔ امریکا بھارت گفت وشنید کو جلد مکمل کرنے کیلئے ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، دونوں ممالک کے عوام کے خوشحال اورروشن مستقبل کیلئے مل کرکام کریں گے ۔واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے امریکا کے ساتھ تجارتی ڈیل فائنل نہ کرنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پرٹیرف 50 فیصد کیا جب کہ ٹرمپ وقتاً فوقتاً پاک بھارت جنگ میں اپنے کردار کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس سے بھارت انکاری ہے ۔