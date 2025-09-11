صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
جوہری تنصیبات کا معائنہ،ایران اور آئی اے ای اے کامعاہدہ

ویانا،قاہرہ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک)ایران اور اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے (آئی اے ای اے )کے درمیان تعاون بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوگئے ۔قاہرہ میں ہونے والے اس معاہدے پر ایرانی وزیرخارجہ عباس عراقچی اور۔۔۔

عالمی جوہری نگران ادارے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے دستخط کئے ۔ معاہدے میں ایران کی جوہری تنصیبات کے معائنے کی بحالی بھی شامل ہے تاہم اس معاہدے کی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔یہ معاہدہ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کے درمیان ملاقات کے بعد سامنے آیا۔ گروسی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ معاہدہ تکنیکی نوعیت کا ہے اور یہ قدم درست سمت میں اٹھایا گیا ہے تاہم آئی اے ای اے کو جون میں اسرائیلی اور امریکی حملوں کانشانہ بننے والے اہم مقامات تک رسائی کی اجازت نہیں دی گئی ۔

 

 

