امریکا :یونیورسٹی کی تقریب میں فائرنگ ، ٹرمپ کا ساتھی ہلاک
لاس اینجلس (اے ایف پی)امریکی ریاست یوٹاہ میں فائرنگ سے صدر ٹرمپ کے ساتھی اور قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک ہلاک ہوگئے ۔چارلی یوٹاہ ویلی یونیورسٹی کی تقریب میں خطاب کے دوران فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے۔۔۔
، انکی گردن پر گولی لگی۔فائرنگ پر مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا تاہم امریکی میڈیا کے مطابق اس کا حملے سے تعلق نہیں ۔روسی میڈیا نے عینی شاہدین کے حوالے سے کہا ہے کہ کرک کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ٹرانس جینڈر افراد سے متعلق تقریر کررہے تھے ۔