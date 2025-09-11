صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا :یونیورسٹی کی تقریب میں فائرنگ ، ٹرمپ کا ساتھی ہلاک

  • دنیا میرے آگے
امریکا :یونیورسٹی کی تقریب میں فائرنگ ، ٹرمپ کا ساتھی ہلاک

لاس اینجلس (اے ایف پی)امریکی ریاست یوٹاہ میں فائرنگ سے صدر ٹرمپ کے ساتھی اور قدامت پسند تجزیہ کار چارلی کرک ہلاک ہوگئے ۔چارلی یوٹاہ ویلی یونیورسٹی کی تقریب میں خطاب کے دوران فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے۔۔۔

 ، انکی گردن پر گولی لگی۔فائرنگ پر مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا تاہم امریکی میڈیا کے مطابق اس کا حملے سے تعلق نہیں ۔روسی میڈیا نے عینی شاہدین کے حوالے سے کہا ہے کہ کرک کو اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ٹرانس جینڈر افراد سے متعلق تقریر کررہے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں 457پوائنٹس کی تیزی ،65ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تو لہ سونابلند سطح پر برقرار

مرکنٹائل ایکسچینج میں 61ارب کے 58686سودے

اسٹیٹ بینک:شعبہ بینکاری کا ششماہی کارکردگی جائزہ جاری

پی تھری پلاس پرنٹ پیک نمائش کاکراچی ایکسپو میں آغاز

نعمان اظہر50برس سے کم عمر کے ٹاپ 50 سی ای اوز میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak