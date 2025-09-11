وزیر دفاع سیبسٹین لاکورنو فرانس کے نئے وزیراعظم نامزد
پیرس (مانیٹرنگ ڈیسک)فرانس کے صدر ایمانوئیل میکروں نے قریبی ساتھی اور ملک کے وزیردفاع سیبسٹین لاکورنو کو نیا وزیراعظم نامزد کردیا۔39 برس کے لاکورنو آج عہدہ سنبھال لیں گے۔۔۔
، انہیں مستعفی وزیراعظم بائرو کی طرح بجٹ منظوری کا سب سے بڑا چیلنج درپیش ہوگا۔فرانس کی پارلیمنٹ نے فرانسوآ بائرو کی حکومت پر عدم اعتماد ظاہر کیا تھا، ووٹنگ سے پہلے تقریر میں بائرو نے کہا تھا کہ ملک کا بڑھتا قومی قرضہ کفایت شعاری ہی سے کم کیا جاسکتا ہے اور یہ کہ انکا استعفیٰ اس مسئلے کاحل نہیں۔لیکورنو دو سال سے بھی کم عرصے میں فرانس کے پانچویں وزیر اعظم ہیں۔