ایران :سرحد پر غیرقانونی کراسنگ کے دوران فورسز کی فائرنگ ، 6 افغان ہلاک
تہران (مانیٹرنگ ڈیسک)غیرقانونی طور پر بارڈرکراسنگ کے دوران ایرانی سکیورٹی فورسزکی فائرنگ سے 6افغان تارکین وطن ہلاک اورکئی شدید زخمی ہو گئے ۔ ایرانی سکیورٹی فورسز کی جانب سے فائرنگ اس وقت شروع ہوئی۔۔۔
جب افغان تارکین وطن نے سرحدعبور کرنے کی کوشش کی، ایرانی سکیورٹی فورسز نے تقریباً 120افغان تارکین وطن پر گولیاں چلائیں جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے ۔ ایرانی سکیورٹی فورسز نے صوبہ سیستان میں 40 افغان تارکین وطن کوحراست میں بھی لیا ہے ۔واقعہ کے حوالے سے نہ توایرانی حکام اور نہ ہی افغانستان نے کوئی بیان جاری کیا ہے ۔