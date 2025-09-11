صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کا میانمار کے باغی گروہ کے ذریعے نایاب معدنیات تک رسائی کا منصوبہ

  • دنیا میرے آگے
نئی دہلی (رائٹرز)بھارت نایاب زمینی معدنیات کے نئے ذرائع کی تلاش میں میانمار کے ایک طاقتور باغی گروہ کچن انڈیپینڈنس آرمی کی مدد لے رہا ہے ، یہ اقدام چین کے سخت کنٹرول کے مقابلے میں متبادل سپلائی چین قائم کرنے کی بھارتی کوششوں کا حصہ ہے۔۔۔

ذرائع کے مطابق بھارت کی وزارتِ کان کنی نے سرکاری اور نجی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ شمالی میانمار میں موجود ان معدنیات کے نمونے حاصل کریں اور ملک کے اندر لیبارٹریوں میں ان کا تجزیہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان میں بھاری نایاب عناصر کی کتنی مقدار موجود ہے ، یہ عناصر برقی گاڑیوں اور جدید آلات کیلئے لازمی مقناطیس بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ 

 

