ٹرمپ کا پہلے نیتن یا ہو پر غصہ ،پھر مذاق
واشنگٹن،یروشلم ( نیوز مانیٹرنگ )ٹرمپ کا پہلے نیتن یاہو پر غصہ ، پھر مذاق،قطر پر حملے کے بعد امریکی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان پہلے گرما گرمی ہوئی ،بعد میں خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔۔۔۔
امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے کہا کہ قطر کے اندر حماس کو نشانہ بنانے کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں تھا ۔ نیتن یاہو نے جواب دیا کہ انہیں یہ حملہ کرنے کیلئے مختصر موقع ملا اور انہوں نے اسے استعمال کیا۔منگل کو ہی ہونے والی دوسری کال نسبتاً بہتر ماحول میں ہوئی، جس میں صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے پوچھا کہ آیا حملہ کامیاب رہا یا نہیں۔اسرائیل نے منگل کو دوحہ میں فضائی کارروائی کے ذریعے حماس کے سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی ۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس کے اعلیٰ رہنما محفوظ رہے ، تاہم تنظیم کے پانچ افراد مارے گئے ، جن میں غزہ کے جلاوطن چیف اور مذاکرات کار خلیل الحیّہ کا بیٹا بھی شامل ہے ۔ایک اور پیشرفت میں برطانیہ کے وزیراعظم کیئر سٹارمر نے ڈاؤننگ سٹریٹ میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کی، جس کے بارے میں ہرزوگ نے کہا کہ یہ ایک سخت ملاقات تھی۔سی این این کی ایک رپورٹ کے مطابق قطر یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ وہ اسرائیلی حملے سے محفوظ ہے ، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چند ماہ پہلے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے اس ملک کا دورہ کیا تھا ،سرخ قالین بچھائے گئے ، اربوں ڈالر کے معاہدے طے پائے اور ایک متنازع صدارتی طیارہ بھی عطا کیا گیا تھا۔دوحہ میں اس واقعے نے صدمے اور دھوکے کا احساس پیدا کیا ہے ۔ قطر کے وزیر اعظم نے معمول کے مروت آمیز لہجے کو ترک کرتے ہوئے اس حملے کو ‘‘ریاستی دہشت گردی‘‘ قرار دیا اور کہا کہ اسرائیلی وزیرِ اعظم نے یرغمالیوں کی رہائی کی کوئی بھی امید ختم کر دی ہے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا -
اب اس واقعے کا پیغام خلیجی ممالک تک بھی پہنچ گیا ہے ۔ دہائیوں سے امریکی خطے کی سکیورٹی گارنٹی پر انحصار کرنے والے خلیج کے رہنما اب سوچ رہے ہیں کہ امریکا کے ساتھ جھکاؤ کے فوائد حقیقت میں کتنے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مئی کے دورے کے دوران سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے تین کھرب ڈالر کے معاہدے کیے تھے اور ان سودوں کے بدلے میں سکیورٹی ضمانتیں تھیں۔ کارنیگی اینڈاؤمنٹ کے محقق ایچ اے ہیلیئر کے مطابق اب یہ ممالک سوچ رہے ہوں گے کہ مستقبل میں ایسے حملوں کو روکنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، اور انہیں کس نوعیت کے سکیورٹی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے ، بجائے اس کے کہ ایک ایسے اتحادی پر انحصار کریں جو انہیں اپنے ایک دوست سے بھی تحفظ فراہم نہ کر سکا۔ اس دوران قطر اتوار اور پیر کو دارالحکومت دوحہ میں ایک ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں خلیجی ریاست کے دارالحکومت پر اسرائیلی حملے اور جوابی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ ادھر لبنانی اخبار الاخبار نے مصری ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ترکی میں موجود حماس کے دفاتر کو نشانہ بنانے پر غور کیا تھا، لیکن بعد میں اس منصوبے کو ترک کرتے ہوئے دوحہ میں کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ذرائع کے مطابق وزیرِاعظم نیتن یاہو کی حکومت نے یہ سوچ کر قطر کو ہدف بنایا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ قطر کے معاملے کو سنبھال سکتی ہے ، جبکہ ترکی کے معاملے میں ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ نیٹو کا رکن ہے ۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قطر پر رواں ہفتے ہونے والے فضائی حملے کی مذمت کرتے ہوئے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی میں کمی لائیں۔ جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ کونسل نے قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے ، تاہم حملے میں ملوث ملک اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا۔ بیان 15 رکنی کونسل کے تمام اراکین بشمول اسرائیل کے اتحادی امریکا کی منظوری سے جاری ہوا۔