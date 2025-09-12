دوحا :اسرائیلی حملے میں 6شہدا کی نماز جنازہ ،امیر قطر سمیت ہزاروں افراد کی شرکت
دوحہ (اے ایف پی ) قطر کے دارالحکومت دوحا میں اسرائیلی حملے میں شہید 6 افراد کی نماز جنازہ سخت سکیورٹی میں ادا کر دی گئی۔ جنازے میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔۔۔
شیخ محمد بن عبدالوہاب مسجد میں ایک تابوت قطری پرچم اور 5 فلسطینی پرچموں میں لپٹے ہوئے تھے ۔ بعد ازاں میسائمر قبرستان میں تدفین کی گئی۔ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما خلیل الحیہ کا بیٹا، ان کے دفتر کے ڈائریکٹر، تین باڈی گارڈز اور ایک قطری اہلکار بدر سعد الدوسری شہید ہوا۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان الثانی نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہاکہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نیتن یاہوکو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے ،حماس نے اسرائیل پر قطر میں موجود مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے ۔