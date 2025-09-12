عالمی سطح پر صحافتی آزادی میں 50 سال کی بدترین گراوٹ
اسٹاک ہوم ،پیرس(اے ایف پی)عالمی سطح پر صحافتی آزادی میں 50 سال کی بدترین گراوٹ آئی ہے ۔ سٹاک ہوم کے ادارہ برائے جمہوریت و انتخابی امداد کی رپورٹ کے مطابق افغانستان، برکینا فاسو، میانمار اور۔۔۔
جنوبی کوریا میں آزادی صحافت سب سے زیادہ زوال کا شکار ہے ۔ادارے کے سیکرٹری جنرل نے کہا حکومتوں کی سخت مداخلت اور غلط معلومات کے پھیلاؤ نے آزادی صحافت کو سنگین نقصان پہنچایا ہے ۔دوسری جانب 100 سے زائد میڈیا اور صحافتی اداروں نے امریکاسے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی صحافیوں کے قیام کی مدت نہ گھٹائے ۔ صدر ٹرمپ کی منصوبہ بندی کے تحت ویزا کی مدت پانچ سال سے کم کر کے 240 دن کی جائے گی۔