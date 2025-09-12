صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی سطح پر صحافتی آزادی میں 50 سال کی بدترین گراوٹ

  • دنیا میرے آگے
عالمی سطح پر صحافتی آزادی میں 50 سال کی بدترین گراوٹ

اسٹاک ہوم ،پیرس(اے ایف پی)عالمی سطح پر صحافتی آزادی میں 50 سال کی بدترین گراوٹ آئی ہے ۔ سٹاک ہوم کے ادارہ برائے جمہوریت و انتخابی امداد کی رپورٹ کے مطابق افغانستان، برکینا فاسو، میانمار اور۔۔۔

 جنوبی کوریا میں آزادی صحافت سب سے  زیادہ زوال کا شکار ہے ۔ادارے کے سیکرٹری جنرل نے کہا حکومتوں کی سخت مداخلت اور غلط معلومات کے پھیلاؤ نے آزادی صحافت کو سنگین نقصان پہنچایا ہے ۔دوسری جانب 100 سے زائد میڈیا اور صحافتی اداروں نے امریکاسے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی صحافیوں کے قیام کی مدت نہ گھٹائے ۔ صدر ٹرمپ کی منصوبہ بندی کے تحت ویزا کی مدت پانچ سال سے کم کر کے 240 دن کی جائے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افسران سے عوام تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
آنکھیں کھلی نہ رہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
خان کا مستقبل اور نجومِ صحافت
بابر اعوان
نسیم احمد باجوہ
افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
نسیم احمد باجوہ
آصف عفان
اگلا نمبر آپ کا ہے
آصف عفان
امیر حمزہ
انوارِ سیرت
امیر حمزہ
Dunya Bethak