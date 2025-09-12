امریکا:نائن الیون حملوں کی 24 ویں برسی، سخت حفاظتی انتظامات
نیو یارک،واشنگٹن(رائٹرز،دنیا مانیٹرنگ ) امریکا میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کی 24 ویں برسی منائی گئی۔ملک بھر میں دعائیہ اجتماعات، یادگاری تقریبات اور رضاکارانہ خدمات کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
ہزاروں افراد نے اس برسی کو قومی یوم خدمتکے طور پر مناتے ہوئے خون کے عطیات، امدادی مہمات اور صفائی جیسے کام کیے ۔نیویارک میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی جگہ پر منعقدہ تقریب میں لواحقین نے اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ، کیونکہ ایک روز قبل قدامت پسند کارکن چارلی کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا، پینٹاگون میں بھی 184 فوجیوں اور شہریوں کی یاد میں تقریب ہوئی، جس میں صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا شریک ہوئے ۔امریکی صدر نے پینٹاگون میں اپنے خطاب کے دوران کہا امریکا کو 11 ستمبر 2001 کے حملے کبھی نہیں بھولیں گے اور جو بھی امریکا پر حملہ کرے گا، ہم اسے چن چن کر نشانہ بنائیں گے ۔ ٹرمپ نے کہا آج ایک قوم کے طور پر ہم اپنے مقدس عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ نائن الیون امریکا کی تاریخ کا بدترین واقعہ تھا، جس میں بھاری جانی نقصان ہوا۔واضح رہے 11 ستمبر کے حملوں میں القاعدہ کے ہائی جیکروں نے چار مسافر طیاروں کی مدد سے دہشت گردانہ حملے کیے تھے ، جن کے نتیجے میں 2ہزار997 افراد ہلاک ہوئے ۔یہ حملے امریکی اور عالمی سیاست کا رخ بدلنے کا باعث بنے اور افغانستان و عراق میں امریکی مداخلت کا آغاز کیا گیا۔ حملوں کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کو 2003 میں گرفتار کیا گیا، تاہم ان کے خلاف مقدمہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔