غزہ :اسرائیلی بربریت ،خواتین ،بچوں سمیت مزید53شہید
غزہ (اے ایف پی)غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے ،وحشیانہ بمباری ،گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت مزید53افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ۔۔۔
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جنگ میں اب تک 64ہزار656 فلسطینی شہید اور 1لاکھ63ہزار503زخمی ہو چکے جبکہ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے ۔ جمعرات کو لبنان کے جنوب میں اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شخص شہید ہو گیا۔دوسری جانب یمنی حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغ دیا تاہم اسرائیلی فوج نے میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے مغربی کنارے میں نئے یہودی بستی منصوبے کے افتتاح کے موقع پر واضح اعلان کیا ہے کہ فلسطینی ریاست کبھی قائم نہیں ہونے دی جائے گی۔ تقریب سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، یہ جگہ ہماری ہے ، یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ہم اپنی وراثت، اپنی سرزمین اور سلامتی کا دفاع کریں گے ، ہم اس شہر کی آبادی کو دگنا کریں گے ۔ یورپی پارلیمنٹ نے غزہ جنگ کے تناظر میں اسرائیلی وزرابیزالیل سموٹریچ اور ایتمار بن گویر پر پابندیاں لگانے اور اسرائیل سے تجارتی تعلقات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔تاہم قرار دادپر عملدر آمد نہیں ہو گا ، یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان نے ان اقدامات کی حمایت کی ہے ، تاہم 27 رکنی یورپی یونین کے اندر گہرے اختلافات موجود ہیں۔