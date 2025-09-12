نیپال:سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی عبوری حکومت کی قیادت کیلئے آمادہ
کٹھمنڈو(اے ایف پی)نیپالی سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی نے عبوری حکومت سنبھالنے پر آمادگی ظاہر کردی۔ وزیراعظم کے استعفے کے بعد فوجی سربراہ نے احتجاجی تحریک ’’جن زیڈ‘‘ کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے ۔۔۔
مظاہرین نے سابق چیف جسٹس سوشیلا کارکی کو عارضی حکومت کی قیادت کیلئے رضا مندی کا اظہار کیا ہے ۔ 73 سالہ کارکی نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں۔ ادھر ملک میں بدامنی کے باوجود دارالحکومت کٹھمنڈو میں فوجی گشت جاری ہے ۔ واضح رہے گزشتہ جمعہ کو نیپالی حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی تھی جس کے بعد ہنگامہ آرائی اور فسادات کے دوران 30 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے اور کئی سرکاری عمارتوں کو آگ لگادی گئی تھی۔