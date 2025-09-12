صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوبی سوڈان :نائب صدر رئیک ماشار پر قتل ،بغاوت کا مقدمہ

جوبا(اے ایف پی)جنوبی سوڈان کے نائب صدر رئیک ماشار پر قتل، بغاوت اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ دائر کر دیا گیا ۔۔۔

 وزیرِ انصاف جوزف گینگ کے مطابق مارچ میں وائٹ آرمی کے حملے  میں 250 سے زائد فوجی مارے گئے ۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ حملہ ماشار کے حکم پر کیا گیا۔اقوام متحدہ کا ایک ہیلی کاپٹر بھی فائرنگ کی زد میں آیا، جس میں ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا تھا۔ حملے میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں اور لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ۔ واضح رہے نائب صدر ماشار کئی ماہ سے نظر بند ہیں۔ 

 

