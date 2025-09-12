صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس :بجٹ کٹوتیوں کیخلاف 2 لاکھ افراد کا احتجاج، صدر سے استعفے کا مطالبہ

پیرس(اے ایف پی ،دنیا مانیٹرنگ ) فرانس میں 2 لاکھ افراد نے بجٹ کٹوتیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے صدر میکخواں سے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا، مختلف مقامات پر کچرے کے ڈبوں اور۔۔۔

 دیگر اشیا کو آگ لگادی۔ مظاہرین نے مغربی شہر رینس میں ایک بس کو نذر آتش کردیا، پیرس میں بھی عمارت کا ایک حصہ جلا دیا۔مظاہرین نے اہم سڑکوں اور ہائی ویز کو بلاک کردیا، بجلی کی کیبلز کو آگ لگنے سے ٹرین سروس معطل ہوگئی۔ پولیس نے ملک بھر سے 500 افراد کو گرفتار کر لیا ۔

 

