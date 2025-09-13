فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی سابق برازیلی صدر کو 27سال قید
برازیلیا(اے ایف پی)برازیل کی سپریم کورٹ نے سابق صدربولسونارو کو فوجی بغاوت کی سازش کا مجرم قرار دے کر 27 سال اور 3 ماہ قید کی سزا بھی سنادی، 5 میں سے چار ججوں نے انہیں 2022 کے صدارتی انتخابات میں شکست دینے والے لوئیز اناسیو لولا ڈا سلوا کا تختہ الٹنے کی سازش کا مجرم قرار دینے کے حق میں ووٹ دیا۔
گھر میں نظر بند سابق صدر بولسونارو عدالت میں پیش نہیں ہوئے ، سابق صدر کے وکیل نے سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل دائرکرنے کا اعلان کردیا اورمطالبہ کیاکہ سماعت کیلئے 11 ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دیا جائے ۔ امریکی صدرڈونلڈ ٹرمپ نے سزا کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہاکہ برازیلین سپریم کورٹ کا فیصلہ غیرمتوقع ہے جبکہ سابق برازیلین صدر بولسوناروکے حق میں متعدد شہروں میں مظاہرے شروع ہوگئے ہیں۔