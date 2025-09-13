ٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کا قاتل 33گھنٹوں میں گرفتار
واشنگٹن (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک ) امریکی صدر ڈونلڈٹرمپ کے قریبی ساتھی چارلی کرک کے قاتل کو33گھنٹوں میں گرفتارکرلیاگیا۔ایف بی آئی اوردیگر سکیورٹی حکام کی نیوز بریفنگ کے دوران یوٹاہ کے گورنر سپینسر کوکس نے اعلان کیا کہ ہم نے قاتل کو پکڑ لیاہے۔۔۔
22 سالہ ملزم ٹائلر رابنسن کے خاندان کے ایک شخص نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ ٹائلر نے اعترافِ جرم کر لیا ہے ، جس کے بعد اس دوست نے شیرف کے دفتر سے رابطہ کیا جبکہ تفتیش کاروں نے ویڈیو فوٹیج اوردیگر ثبوت بھی حاصل کرلئے ہیں ۔امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایک لائیوانٹرویوکے دوران قاتل کی گرفتاری کی تصدیق کردی ہے ۔