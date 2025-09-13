افغان حکومت نے سینئر بھارتی سفارتکار کو ملک سے نکال دیا
کابل (مانیٹرنگ ڈیسک )افغانستان کی طالبان حکومت نے بھارت کے سینئر سفارت کار ہریش کمار کو ملک سے بے دخل کر دیا۔افغان میڈیا کے مطابق ہریش کمار پر الزام ہے کہ وہ طالبان کے مخالفین سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور انہیں منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔۔۔
افغان میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہریش کمار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر کابل چھوڑنے کا کہاگیا اوروہ 17 اگست کو بھارت چلے گئے تھے ۔ذرائع کے مطابق ہریش کمار کابل میں سابق افغان حکومت ختم ہونے کے بعد سے بھارتی سفارت کار اور انٹیلی جنس افسر کے طور پر تعینات تھے ۔ذرائع کے مطابق 16 اگست کو طالبان حکام نے بھارتی سفارتخانے کے عملے کو طلب کر کے ہریش کمار کی بے دخلی کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ بھارتی سفارتخانے کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔