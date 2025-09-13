صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

البانیا نے کرپشن روکنے کیلئے ’’آرٹیفیشل انٹیلی جنس وزیر ‘‘مقرر کردیا

ترانہ (مانیٹرنگ ڈیسک )البانیا نے کرپشن روکنے کیلئے ’’آرٹیفیشل انٹیلی جنس وزیر ‘‘مقرر کردیا۔البانوی وزیراعظم ایڈی راما نے سوشلسٹ پارٹی کی میٹنگ میں اپنی کابینہ کے نئے اے آئی رکن پبلک پروکیورمنٹ انچارج کو متعارف کرایا۔۔۔

 جس کا نام البانوی زبان میں ڈیلا یعنی سورج ہے ۔البانوی وزیراعظم ایڈی راما نے کہا کہ عوامی ٹینڈرز کی نگرانی کے لئے دنیا کے پہلے اے آئی سے تیار حکومتی وزیرکا تقرر کیا ہے ،اس کی مصنوعی ذہانت اسے سو فیصد کرپشن فری بنائے گی، ٹینڈر کے لئے جمع کیا جانے والا ہرعوامی فنڈ بالکل شفاف ہوگا۔

 

