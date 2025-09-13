واشنگ مشین پر جھگڑا، امریکا میں ہوٹل ملازم نے بھارتی منیجر کا سرکاٹ دیا
ڈیلاس (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں ایک ہوٹل کے ملازم نے واشنگ مشین کے معمولی جھگڑے پر ہوٹل کے انڈین منیجر کو سر کاٹ کر قتل کر دیا۔۔۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق 50سالہ بھارتی منیجرچندر مولی بوب ناگاملیا کو ڈاؤن ٹاؤن سویٹس نامی ہوٹل میں ان کی بیوی اور18سالہ بیٹے کے سامنے قتل کیاگیا۔پولیس کے مطابق قاتل 37سالہ کوبوس مارٹینز نامی شخص نے گلاکاٹنے کیلئے چاقو کا استعمال کیا،دونوں میں واشنگ مشین کی خرابی پر جھگڑا ہوا تھا۔