شہزادہ ہیری یوکرین پہنچ گئے
کیف (اے ایف پی)شہزادہ ہیری روس کے ساتھ جنگ میں زخمی ہونے والے یوکرینی فوجیوں کی مدد کیلئے اچانک یوکرین پہنچ گئے۔ یوکرین ریلوے نے ٹرین پر کیف پہنچنے والے شہزادہ ہیری کی ویڈیو سوشل میڈیا پرپوسٹ کی ہے۔۔۔
ہیری کے ساتھ ان کی انویکٹس گیمز فاؤنڈیشن کی ٹیم بھی تھی جو زخمی فوجیوں کی مدد کرتی ہے ۔ہیری کا میڈیاسے گفتگو میں کہناتھاکہ ہم جنگ کو نہیں روک سکتے لیکن ہم بحالی کے عمل میں مدد کرنے کیلئے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں۔ہیری نے بتایا کہ وہ یوکرین کی وزیر اعظم یولیا سویریڈینکو اور تقریباً 200 یوکرینی فوجیوں سے ملاقات کرینگے ۔