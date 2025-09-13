قطر پر حملہ،متحدہ عر ب امارات نے اسرائیل کو ائیر شو میں شرکت سے روکدیا
دبئی (مانیٹرنگ ڈیسک )قطر پر اسرائیل کے فضائی حملے کے تناظر میں متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ائیر شو میں اسرائیل کو شرکت نہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔۔۔
اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے انکشاف کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو رواں برس نومبر میں ہونے والے ائیر شو نومبر میں شرکت سے روک دیا ہے ۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس ائیر شو میں اسرائیل کی متعلقہ شعبوں کی کمپنیاں شرکت نہیں کر سکیں گی۔