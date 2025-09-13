صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانس میں15سال سے کم عمر بچے سوشل میڈیا استعما ل نہیں کرسکیں گے ،تجویز پیش

  دنیا میرے آگے
فرانس میں15سال سے کم عمر بچے سوشل میڈیا استعما ل نہیں کرسکیں گے ،تجویز پیش

پیرس(مانیٹرنگ ڈیسک)فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کیلئے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی کی تجویز پیش کر دی گئی۔ فرانسیسی پارلیمانی کمیشن نے 6 ماہ تک ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے۔۔۔

 بچوں اور نوجوانوں پر پڑنے والے نفسیاتی اثرات کا جائزہ لینے کے اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں 15سال سے کم عمربچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر مکمل پابندی اور 15 سے 18 سال تک کے نوجوانوں کیلئے رات 10 بجے سے صبح 8 بجے تک ڈیجیٹل کرفیو نافذ کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے ۔

