کابل:امریکا اورافغان طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق
کابل (اے ایف پی،رائٹرز)امریکی خصوصی نمائندے ایڈم بوہلر اور سابق افغان امور کے ایلچی زلمے خلیل زاد نے ہفتے کو طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں ملاقات کی، فریقین نے قیدیوں کے تبادلے پر گفتگو کی ۔
طالبان حکومت نے ملاقات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک آئندہ بھی قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت جاری رکھیں گے ۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک قیدیوں کا تبادلہ کریں گے ۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ امریکا کے ساتھ نارمل تعلقات کی بحالی کے خواہاں ہیں۔