صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کابل:امریکا اورافغان طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق

  • دنیا میرے آگے
کابل:امریکا اورافغان طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق

کابل (اے ایف پی،رائٹرز)امریکی خصوصی نمائندے ایڈم بوہلر اور سابق افغان امور کے ایلچی زلمے خلیل زاد نے ہفتے کو طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں ملاقات کی، فریقین نے قیدیوں کے تبادلے پر گفتگو کی ۔

 طالبان حکومت نے ملاقات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک آئندہ بھی قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت جاری رکھیں گے ۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک قیدیوں کا تبادلہ کریں گے ۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ امریکا کے ساتھ نارمل تعلقات کی بحالی کے خواہاں ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak