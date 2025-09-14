صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی بمباری، 12بچوں سمیت مزید32 شہید

  • دنیا میرے آگے
غزہ :اسرائیلی بمباری، 12بچوں سمیت مزید32 شہید

غزہ،یروشلم (اے ایف پی،رائٹرز) غزہ سٹی میں ہفتے کو اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید32 افراد شہید ہو گئے ، جن میں 12 بچے بھی شامل ہیں جبکہ درجنوں افراد حملوں میں زخمی ہوئے ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ سٹی سے اڑھائی لاکھ سے زائد افراد انخلا کر چکے ۔

غزہ  سول ڈیفنس نے اسرائیلی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا صرف 70 ہزار افراد نکل سکے ۔امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا قطر پر حملہ افسوسناک ہے ،اسرائیل سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے ،حملوں پر امریکا خوش نہیں ہے ،انہوں نے اسرائیل کے دورے پر روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ اب کیا کرنا ہے ، کیونکہ جو کچھ ہوا، وہ ہو چکا۔اسرائیلی تنظیم ’’ہوسٹیجز اینڈ مسنگ فیمیلیز فورم‘‘ نے نیتن یاہو کو غزہ میں قیدیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا۔ تنظیم کے مطابق قطر میں حماس رہنماؤں کے خلاف کارروائی سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہر بار معاہدہ قریب آتے ہی نیتن یاہو اسے سبوتاژ کر دیتے ہیں۔اسرائیلی وزیر اعظم نے کہاغزہ جنگ کا خاتمہ حماس رہنماؤں کے خاتمے سے مشروط ہے ۔جرمن دارالحکومت کے مرکزی مقام برانڈن برگ گیٹ کے سامنے ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا، جس میں غزہ میں نسل کشی کے خاتمے اور اسرائیل کوہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق تقریباً 12ہزارافراد مظاہرے میں شریک ہوئے جبکہ مظاہرہ کرنے والی پارٹی بی ایس ڈبلیو نے مظاہرین کی تعداد 20ہزار بتائی ہے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak