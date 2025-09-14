صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹلی :تعطیلات کے بعدگرمی کی شدید لہر، طلبا کیلئے کلاسز میں بیٹھنامشکل

  • دنیا میرے آگے
اٹلی :تعطیلات کے بعدگرمی کی شدید لہر، طلبا کیلئے کلاسز میں بیٹھنامشکل

روم (اے ایف پی)تین ماہ کی گرمیوں کی تعطیلات کے بعد اٹلی میں بچے واپس سکولوں میں پہنچ گئے ، لیکن اس بار شدید گرمی کے باعث طلبا کیلئے کلاسز میں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے ۔

سسلی کے سکول ایڈمنسٹریٹر کے مطابق کلاس رومز میں گرمی کا اثر ایسا ہے جیسے گلوب ہاؤس میں ہوں، صرف 6 فیصد سکولوں میں ایئر کنڈیشنگ موجود ہے ۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کلاسز کو ملتوی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کی صحت اور تعلیم کو نقصان نہ پہنچے ۔

 

 

